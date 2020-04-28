TSO'dan üyelerine nefes kredisi

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, tüm dünyanın mücadele ettiği yeni tip koronavirüs salgınının ticari hayata etkilerini asgariye indirmek için çalıştıklarını ve bu anlamda üyelerine nefes kredisi desteği vereceklerini açıkladı.

Demirci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından nefes kredisi uygulamasının Dnzbank ile imzalandığını söyledi.

Covid19 salgının etkilerini azaltmak ve üyelerin bu dönemde ilgili kaynağa ulaşmasını kolaylaştırmak adına TOBB nezdinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Demirci, şöyle konuştu:

"Kredinin şartları 2020 yılında anapara ödemesiz, yıllık yüzde 7.5 faizle olacaktır. Bir üyemiz azami 50 bin lira kredi kullanabilecek olup 2021 yılında 12 eşit taksitte aylık 4 bin 580 liralık ödemeler şeklinde ilgili bankaya ödemelerini yapacaklardır. Krediden yararlanmak isteyen üyelerimizin odamıza müracaatlarını bekliyoruz."

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