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Köye inen kurtlar büyükbaş hayvanları telef etti

İHA

Ardahan'da sürü halinde köye inen aç kurtlar, 4 büyükbaş hayvanı telef etti.

Köye inen kurtlar büyükbaş hayvanları telef etti

Ardahan'da sürü halinde köye inen aç kurtlar, 4 büyükbaş hayvanı telef etti.
Kışın sona erip baharın geldiği Ardahan'da aç kalan kurt sürüleri, yerleşim yerlerine inmeye devam ediyor. Son olarak Ardahan merkeze bağlı Köprücük köyünde yaşayan 65 yaşındaki Sefer Deli'nin 4 ineği kurtlar tarafından telef edilirken, 2 hayvanı da yaralandı. Sefer Deli adlı çiftçi, baharın gelmesi ile birlikte hayvanlarını merada otlatmaya bıraktı. Akşam saatlerinde hayvanlarının kaybolduğunu fark eden Deli, hayvanlarını aramaya başladı. Deli, karanlığın da çökmesiyle aramasını sonlandırdı. Sabahın erken saatlerinde aramasını sürdüren Deli, yayla tarafındaki dağın yamacında hayvanlarını parçalanmış halde buldu.
6 büyükbaş hayvanından 4'ünü parçalayan kurtlar, 2 hayvanı ise yaraladı. 65 yaşındaki Sefer Deli adlı çiftçi, Ardahan Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bu olayla ilgili dilekçe verdiğini ve yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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