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Türk Kızılayı Çıldır Şubesi Ramazan pidesi dağıttı

İHA

Çıldır'da büyük bir özveri ile çalışan Türk Kızılayı Çıldır Şubesi, yeniden sahaya inerek köylerde ramazan pidesi, kavurma ve yardım kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Türk Kızılayı Çıldır Şubesi Ramazan pidesi dağıttı

Çıldır’da büyük bir özveri ile çalışan Türk Kızılayı Çıldır Şubesi, yeniden sahaya inerek köylerde ramazan pidesi, kavurma ve yardım kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.
Türk Kılızılayı Çıldır Şubesi Başkanı Mahmut Ahmet Vural ve Türk Kızılayı gönüllüleri ülkenin zor süreçten geçtiği bu günlerde vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Türk Kızılayı köy köy gezerek ihtiyaç sahibi 250 ailenin yüzünde tebessüm oldu.
Türk Kızılayı Çıldır Şubesi Başkanı Mahmut Ahmet Vural yapmış olduğu açıklamada “ Mübarek ayların sonuncusu olan Ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerde, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle, evlerinde kendilerini izole eden dar gelirli vatandaşlarımıza salgın hastalık ülkede görülmeye başladığı günden beri ara ara desteklerimizi sürdürüyoruz. İlçe merkezimizdeki anlaşmış olduğumuz bir fırınla bin adet ramazan pidesi yaptırarak, Genel merkezimiz tarafından gönderilen kavurma ve yardım kolileri ile yaklaşık 250 ihtiyaç sahibi ailemize ulaştırdık. Türk Kızılayı olarak her daim vatandaşlarımızın yanında olacağız. Yeter ki onlar kendilerini izole etsin ve bir müddet daha mecbur kalmadıkça evlerinde kalsın Allah’ın izniyle bu günlerde geçecek ve bir birimize gönül bağı ile bağlandığımız o güzel günleri tekrar yaşayacağız” dedi.

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