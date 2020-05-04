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Daha yeşil bir Ardahan

İHA

'Daha yeşil bir Ardahan ' hedefiyle hareket eden ve bu kapsamda bugüne kadar önemli işlere imza atan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Şehrin dört bir yanında yürüttüğü yeşillendirme çalışmalarına bugün Tarihi Ardahan Kalesi etrafına yapımına başlanan "Kür Boyu Spor ve Dinlenme Koridoru Projesi" kapsamındaki alana fidan dikim çalışması başladı.

Daha yeşil bir Ardahan

'Daha yeşil bir Ardahan ' hedefiyle hareket eden ve bu kapsamda bugüne kadar önemli işlere imza atan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Şehrin dört bir yanında yürüttüğü yeşillendirme çalışmalarına bugün Tarihi Ardahan Kalesi etrafına yapımına başlanan “Kür Boyu Spor ve Dinlenme Koridoru Projesi” kapsamındaki alana fidan dikim çalışması başladı.
Çalışmayla ilgili bir açıklama yapan Başkan Demir, “Ardahan’ın şehir içinde en büyük eksiklerinden bir tanesi de yeşilimiz ve ağacımız az, oysaki biz yeşil, ağaç ve toprak cennetiyiz, insan elinin değdiği yerde biraz yeşil azalıyor. Mayıs ayı sonuna kadar elimizdeki fidanların tümünü Ardahan’ımızın muhtelif yerlerine ekeceğiz. Çalışma yaptığımız alan peyzaj alanımız. Buradaki yolu araç trafiğine kapatacağız çünkü hiçbir yere gitmiyor bu yol. Sadece yeşilimizi işgal ediyor bu yol. Sadece bisiklet ve yürüyüş yolu olarak planladık. Kura Rekreasyon alanı SERKA destekli olarak bir ay içerisinde ihaleye çıkacağız. Bizler mevsimsel olarak gecikmememiz için bir an önce fidanlarımızı toprakla buluşması için çalışıyoruz. Ardahan’da her yeri yeşil yapacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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