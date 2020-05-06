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Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında tır yoğunluğu yaşanıyor

İHA

Türkiye'nin Kafkaslara açılan ve uluslararası taşımacılık yapan firmalarca özellikle son aylarda tercih edilen Ardahan ÇıldırAktaş Gümrük Kapısı'nda tır yoğunluğu yaşanıyor.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında tır yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin Kafkaslara açılan ve uluslararası taşımacılık yapan firmalarca özellikle son aylarda tercih edilen Ardahan ÇıldırAktaş Gümrük Kapısı'nda tır yoğunluğu yaşanıyor.
Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan ve son teknolojiyle hizmet veren ÇıldırAktaş Gümrük Kapısı'ndan geçen yılın ilk 4 ayında 2 bin 362 tır çıkışı olurken, bu yılın aynı döneminde çıkış yapan tır sayısı 11 bin 449'a ulaştı.
Ülkenin uluslararası taşımacılığı açısından en önemli kapılarından olan ve Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan ÇıldırAktaş Gümrük Kapısı, kurulduğu yılından itibaren araç ve yolcu giriş çıkışında sürekli artış göstermekte.
Gümrük kapısı, son yıllarda özellikle modern binalarındaki hizmetlerin kısa sürede yapılması, bağlantı yollarının daha kısa ve güvenli olması dolayısıyla uluslararası taşımacılık yapan firmalarca tercih ediliyor.
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyada endişeye neden olan korona virüs nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde, İran ve Irak bağlantılı sınır kapılarının geçici süreyle kapatılması sonrası ÇıldırAktaş Gümrük Kapısı'nın uluslararası taşımacılık firmalarınca tercih edildiğini belirtti.
Demirci, ÇıldırAktaş Gümrük Kapısının, 'Orta Asya'nın ticaret merkezi' olma yolunda ilerlediğini söyleyerek,
''Hem modern hem de Türkiye'nin üç büyük kapısından birisi olan ÇıldırAktaş Gümrük Kapısı uluslararası ticaret için önemli potansiyele sahip. 2019'da 8 bin tır Aktaş'tan çıkış yapmış. Bu yılın sadece ilk dört ayında ise 11 bin 449 olarak kayıtlara geçti. Daha da önemlisi, dikkatimizi çeken geçen yılın ilk 4 ayında 2 bin 362 tır çıkışı olurken, bu sayı 2020'nin sadece nisan ayında 3 bin 463'e ulaştı. Bu da demek oluyor ki, ÇıldırAktaş Orta Asya'nın ticaret merkezi olma yolunda.''
Demirci, ''Her ay artarak süren bu rakamlar, ülkemizin bundan sonraki Orta Asya Ticaretinin merkezi Aktaş kapısı olacağı gerçeğini ortaya koyuyor. Şuan son dört ayda geçen yılın tamamının üstünde bir tır çıkışı oldu. Bundan sonra da böyle devam edeceği görülüyor. Daha önce görmediğimiz tır yoğunluğunu, tır kuyruklarını görmeye başladık."
Kapılarda dezenfektasyon sisteminin kurulacağını söyleyen Demirci, ÇıldırAktaş Gümrük kapısının modern bir kapı olduğunu, kapının hijyen kurallarına uygun olması için bazı çalışmalar başlatıklarını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Türkiye'ye giriş yapan araç ve insanların dezenfektasyonu için proje sunduklarını dile getiren Demirci,
"Ülkemiz ve ilimizin sağlığını düşünerek bu projeyi yaptık. Projenin faaliyete girmesiyle ÇıldırAktaş Gümrük kapısı ve Türkgözü Sınır kapımız hijyen kurallarına daha uygun hale getirilecek. Orta Asya'ya yapılan ticaretin modern kapılarda ve sağlıklı ortamda yapılmasın istiyoruz. Proje ile kapımız hem modern hem de hijyen kurallarına sahip olmuş olacak." şeklinde konuştu.
Demirci, gümrük kapısında Covid19'a karşı tüm tedbirlerin titizlikle sürdüğünü vurguladı.
Yolcu girişine izin verilmiyor
Gürcistan sınırında yer alan ÇıldırAktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'nın Kovid19 tedbirleri kapsamında 18 Mart'ta yolcu trafiğine kapatıldığını anımsatan Demirci, ÇıldırAktaş'ın Covid19 ve genel manada yoğun tedbirler alınan ve güvenlikli bir kapı olduğunu ifade etti.

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