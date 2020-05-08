Yavru tavşanı biberonla besliyorlar

Astrolog Zeynep Turan açıkladı! İç ve dış hatlar ne zaman açılır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'ın Posof ilçesinde vatandaşların bulduğu yavru tavşanı teslim alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü görevlileri, tavşanı biberonla besledi.<br>Posof ilçesi kırsalında yavru bir tavşan bulan vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Posof ilçesine giderek yavru tavşanı şubeye getiren görevliler, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra karnını doyurdu. Görevliler, aç olduğunu belirledikleri yavru tavşana biberonla süt içirdi. <br>Şube çalışanları, sağlık durumu iyi olan tavşanı büyüyene kadar biberonla besleyeceklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI<br>2020-05-08 15:32:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.