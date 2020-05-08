72 yaşındaki Sebahattin Bay, alkışlarla taburcu oldu

Astrolog Zeynep Turan açıkladı! İç ve dış hatlar ne zaman açılır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da, koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının arından sağlığına kavuşan Sebahattin Bay (72) 25 günün sonunda alkışlarla taburcu edildi. <br>Ardahan'da merkez İnönü Mahallesi'nde oturan 7 çocuk babası Sebahattin Bay, yaklaşık bir ay önce rahatsızlandı. Ardahan Devlet hastanesinde muayene edilen Bay'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. KOAH ve şeker hastalığı da bulunan Bay, hastanede tedaviye alındı. 25 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan Bay, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. <br>25 gün tedavi gördüğü servisten ayrılan Sebahattin Bay, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek vedalaştı. DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI<br>2020-05-08 16:52:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.