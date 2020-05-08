72 yaşındaki hasta korona virüsten taburcu oldu

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Ardahan'da korona virüs (Covid19) tedavisini tamamlayıp sağlığına kavuşan 72 yaşındaki hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi.



Ardahan merkez İnönü Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası Sebahattin Bay, yaklaşık bir ay önce korona virüs (Covid19) hastalığı nedeniyle kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

KOAH ve şeker hastalığı da bulunan Bay, hastanedeki tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuştu. Yaşlı adam bugün kendisi ile ilgilenen sağlık personeli tarafından alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

25 gün tedavi gördüğü servisten ayrılan Sebahattin Bay, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek vedalaştı.

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