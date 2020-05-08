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72 yaşındaki hasta korona virüsten taburcu oldu

İHA

Ardahan'da korona virüs (Covid19) tedavisini tamamlayıp sağlığına kavuşan 72 yaşındaki hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

72 yaşındaki hasta korona virüsten taburcu oldu

Ardahan'da korona virüs (Covid19) tedavisini tamamlayıp sağlığına kavuşan 72 yaşındaki hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Ardahan merkez İnönü Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası Sebahattin Bay, yaklaşık bir ay önce korona virüs (Covid19) hastalığı nedeniyle kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
KOAH ve şeker hastalığı da bulunan Bay, hastanedeki tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuştu. Yaşlı adam bugün kendisi ile ilgilenen sağlık personeli tarafından alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu edildi.
25 gün tedavi gördüğü servisten ayrılan Sebahattin Bay, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek vedalaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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