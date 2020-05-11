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Başkan Demir yarışma başlattı, Milli Egemenlik Parkı değişiyor ‘En Yeşil Park’ tasarım yarışması başlıyor

İHA

Başkan Demir yarışma başlattı, Milli Egemenlik Parkı değişiyor ‘En Yeşil Park’ tasarım yarışması başlıyor

Kesilen ağaçları, bir türlü tamamlanmayan otoparkı derken yıllardır tartışmalara konu olan Ardahan kent meydanında bulunan Milli Egemenlik Parkı için Başkan Faruk Demir harekete geçti. Başkan Demir park alanının düzenlenmesi için yarışma başlatıldığını duyurdu.
Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Kent meydanında bulunan Milli Egemenlik Parkı için harekete geçti.
Ardahan Belediyesi ve Ardahan Kent Konseyi ortaklığında ‘En yeşil park’ sloganıyla yarışma başlatıldı.
Kamera karşısında geçen Başkan Demir sosyal medya hesaplarından çağrı yaptı, "Daha güzel bir Milli Egemenlik Parkı için sizlerin de katkı koymasını bekliyoruz’’ dedi.
Ardahan’ın yeşil dokusunu ön plana çıkarmak ve görsel kalitesini arttırmak amacıyla düzenlenen yarışma için 1 ay süre verildi. Son başvuru tarihi 11 Haziran olarak belirlendi. Sonuçlar 19 Haziran’da açıklanacak.
Tasarımı beğenilen ve birinci seçilen kişiye Ardahan’a özel hediyeler Başkan Faruk Demir’in mektubu ile gönderilecek.
Yarışmacılar, tasarımlarına ait farklı açılardan çekilmiş jpg formatında 3 adet fotoğrafı, 11 Mayıs 11 Haziran 2020 tarihleri arasında ardahanbelediyesi@ardahan.bel.tr mail adresine ulaştırabilecek.
Yarışma sonuçları ise 19 Haziran Cuma günü Ardahan Belediyesi ve Ardahan Kent Konseyi internet adresi ve sosyal medya hesapları üzerinden açıklanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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