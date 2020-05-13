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Sağlık-Sen Ardahan Şube Başkanı Recepoğlu'ndan Hemşireler Günü açıklaması

İHA

SağlıkSen Ardahan Şube Başkanı Selçuk Recepoğlu, Hemşireler Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Sağlık-Sen Ardahan Şube Başkanı Recepoğlu'ndan Hemşireler Günü açıklaması

SağlıkSen Ardahan Şube Başkanı Selçuk Recepoğlu, Hemşireler Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
SağlıkSen Ardahan Şube Başkanı Selçuk Recepoğlu açıklamasında, ''Hemşireler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezleri arasında. Büyük fedakarlıkla yürüttükleri vazifeleri dolayısıyla da herkes tarafından saygı ve takdirle karşılanırlar" dedi.
Hemşirelerin büyük özveri göstererek destan yazdığını söyleyen Recepoğlu, ''Hemşirelerin tüm dünyayı kasıp kavuran Covid19 salgınındaki hayati rolleri, insanlar nezdindeki saygın konumunu daha da pekiştirmiştir. Aynı durum ülkemiz için de geçerlidir. Tüm sağlık çalışanlarımız gibi hemşire arkadaşlarımız da salgının en başından beri büyük özveri göstererek adeta destan yazmışlardır. Üstelik bu özveriyi hemşire istihdamı noktasında OECD ülkeleri arasında en alt sıralarda yer almalarına rağmen göstermişlerdir. SağlıkSen olarak sağlık hizmetlerindeki fiziki iyileştirmelere rağmen başta hemşire kadrosunda çalışanlar olmak üzere sağlıkta istihdam eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu buradan bir defa daha hatırlatmak istiyoruz. Bu sorun, fazla mesai ve zorlu çalışma koşullarıyla birlikte düşünüldüğünde daha yakıcı hale gelmektedir. Öyle ki çoğu sağlık çalışanı mesai bitiminde evine gittiğinde çocuğuna zaman ayıracak dermandan yoksun kalabilmektedir. Elbette hemşire arkadaşlarımız dahil sağlık çalışanlarının tamamı, artık bazıları kronikleşen daha başka sorunlarla da mücadele etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu sorunları görmezden gelmek, ötelemek, yok saymak, sağlık çalışanlarının ağır iş yükünü artırıp, ümitsizliklerini derinleştireceği gibi yürütülen sağlık hizmetlerini de olumsuz etkilemektedir. Oysa sağlık hizmetleri kutsaldır ve ihtiyaç duyan herkes hak ettiği hizmeti, onurluca almak mecburiyetindedir'' şeklinde konuştu.

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