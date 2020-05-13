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Sular altında kalan ovada balık avı

İHA

Ardahan'da havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar suları ve yaklaşık 2 gündür etkili olan yağmur, Kura Nehri'ni taşırdı. Nehrin taşması sonucu ovanın sular altında kalmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar, serpme ağ ile balık avına çıktı.

Sular altında kalan ovada balık avı

Ardahan'da havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar suları ve yaklaşık 2 gündür etkili olan yağmur, Kura Nehri'ni taşırdı. Nehrin taşması sonucu ovanın sular altında kalmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar, serpme ağ ile balık avına çıktı.
Yalnızçam ve Allahuekber dağlarından doğan, Ardahan'ın içinden geçtikten sonra Gürcistan'a girerek, Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri taştı. Sular altında kalan ovada oluşan adacıklarda büyükbaş hayvanlar otlamaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar at sırtında oluşan su birikintilerini geçerek hayvanlarına ancak ulaşabiliyor. Bazıları ise Serpme ağ ile su birikintilerinin olduğu alanlarda balık avına çıktı.
Nehrin taşması sonucu ovada oluşan manzarayı vatandaşlar hayranlıkla izliyor. Özellikle Halilefendi Mahallesi’ndeki Lezzeti Kür mevkisine inenler bu eşsiz manzarayı doyasıya izleme fırsatını buluyor.
Çocuğu ile birlikte bu göle dönen ovayı izleyen Kadim Yılmaz, dağlarda eriyen karların her yıl bu manzarayı oluşturduğunu söyledi. Yılmaz, "Türkiye'nin en yüksek platosunda yer alan Ardahan Ovası'nın sular altında kalmasıyla birlikte deniz görümüne kavuştu. Biz de bunu izliyoruz" dedi.
Öte yandan suların yükselmesi sonucu ovada oluşan adacıkta otlamaya devam eden büyükbaş hayvanlar ve atlar da dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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