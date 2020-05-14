Sokak hayvanlarına yiyecek bıraktılar

<br>Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama, yiyecek ve su bırakıldı. <br>Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü görevlileri sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit ederek mama, yem, yiyecek ve su bıraktı. Ardahan Vali Yardımcısı Salih Kalkan, Ardahan Kent Parkı´nda yaşayan sokak hayvanlarını elleriyle besledi. Kalkan, "Şehrimizde yaşayan sokak hayvanların beslenmeleri için yerlerinde mamalarını verdik. Burada yaşayan sokak hayvanları da bizim birer canımız. O canları da korumamız gerekiyor. Hayatlarının idame etmeleri içinde beslenmelerini sağlamamız gerekiyor. Bütün vatandaşlara sesleniyorum, sokakta yaşayan her canlı bizim için değerlidir. Onların besin bulmaları için, onlara merhametli davranmalarını istiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI<br>2020-05-14 08:50:20<br>
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