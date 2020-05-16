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Okullardaki güvenlik görevlileri işlerinde 'süreklilik' istiyor

İHA

Okullardaki güvenlik görevlileri işlerinde 'süreklilik' istiyor

Ardahan'da Toplum Yararına Programı kapsamında okullarda görevlendirilen güvenlik görevlileri, iş hayatlarında süreklilik istedikleri için basın açıklaması yaptı.
İŞKUR bünyesinde kura ile Toplum Yararına Programı kapsamında işe alınan özel güvenlik görevlileri, korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında okulların tatil edilmesiyle görev süreleri sona erdi.
Görev süreleri sona eren TYP'li Güvenlik Görevlileri Ardahan'da basın açıklaması yaparak işlerinde 'süreklilik' istedi. Tarihi Ardahan kalesi önünde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde toplanan TYP'li Özel Güvenlik Görevlileri adına konuşan Gülşen Dede, kendilerine verilen görevleri kayıtsız, şartsız yerine getirdiklerini dile getirerek, ''Bizler her türlü riske karşı öğrencileri korumakla görevliyiz. Ve her yıl okulların açık olduğu süre içerisinde bu görevi layıkıyla yerine getiren 20 bin kişiden bir kaçıyız. Bize verilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde öğrencilerimizi her türlü olumsuzluklardan korumakla yükümlüyüz. Okullarda görev almaya başladığımız tarih öncesinde meydana gelen sorunların biz güvenlik görevlilerinin başlamasıyla azaldığı ve öğrencilerin iç huzuruyla okula gelip gitmeleri velilerin okullara olan güvenini de arttırmış oldu. Bizler sonbaharda görevlendirilip Haziran ayında ise işten çıkartılmaktayız. Çalıştığımız süre bir yıldan az olduğu için kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı alamamaktayız. Ayrıca bir sonraki yıl çalışma garantimiz olmadığı gibi, iyice tanıdığımız öğrenci ve çevresine hakim olduğumuz aynı okulda çalıştırılma garantimiz de bulunmamaktadır. Aile geçindiren bizler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı TYP Özel güvenlikler olarak süreklilik talep ediyoruz. Unutmayın, çocuklarınız çocuklarımız, emanetiniz emanetimizdir.'' ifadelerini kullandı.

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