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Ardahan Belediyesi 93 harbi şehitlerini andı

İHA

Ardahan Belediyesi 93 Harbi şehitlerini andı. 143 yıl önce, 93 harbi olarak bilinen 18771878 Osmanlı Rus Savaşı sırasında şehit düşen Mehmetçikler Ardahan Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Ardahan Belediyesi 93 harbi şehitlerini andı

Ardahan Belediyesi 93 Harbi şehitlerini andı. 143 yıl önce, 93 harbi olarak bilinen 18771878 Osmanlı Rus Savaşı sırasında şehit düşen Mehmetçikler Ardahan Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikle anıldı.
Başkan Demir; “Bugün 17 Mayıs Pazar burada 143. Yıl dönümünde 93 harbi şehitlerimizi anmak üzere toplanmış bulunmaktayız. 93 harbi tarihimizde ki en büyük yıkıma yol açan bir savaştır. 24 Nisan 1877 de Rusların Arpaçay'da sınırı geçmesiyle başlamıştır. 93 harbi; Ramazan tabyası ve Emiroğlu tabyalarının düşmesinin arkasından şehirde büyük bir paniğe yol açmış, Ruslar şehre girmeden evvel şehirden çıkmak isteyen ahali ve asker Kura köprüsüne hücum etmişlerdir.
Köprü hınca hınç insanla dolu bir haldeyken ıslıklar çalarak gelen bir top mermisi şehirde ki kargaşadan kurtularak Şavşat'a gitmek isteyen insanların üstüne düşmüştür.
Köprü ve üstündekiler de ne yazık ki nehre dökülmüştür.
17 Mayıs 1877 öğlen saatlerinde yüzlerce kişinin düştüğü nehir bir can pazarına dönüşmüştür.
Birçok kişi şarapnel parçaları ile yaralanmış, karşıya geçemeyenler nehirde boğularak hayatlarını kaybetmişlerdir.
Aradan geçen 143 yıl onların yaşadığı acıları unutturmamıştır.
Savaştan sonra binlerce insan yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalmıştır.
Gidenlerin birçoğu bir daha geri dönmemiştir.
93 harbinde burada hayatlarını kaybeden tüm insanlarımız için bir dakikalık saygı duruşu ile onları bir kez daha anıyoruz.
Ne onları ne de onların geride bıraktıkları hatıraları unutmadık. Ruhları şad olsun” dedi.
Etkinlikler kapsamında Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve katılımcılar tarafından 93 Harbi olarak bilinen 18771878 OsmanlıRus Savaşı'nda şehit olanlar için Kura Nehri'ne güller bırakıldı.
Etkinliğin hayata geçmesinde emeği olan Ardahanlı Yazar Kenan Karabağ ve sanatçılar bu yıl Korana virüs yasakları nedeniyle organizasyona katılamadı. Organizasyonun Bu yıl ikincisi Ardahan Belediyesi ve Ardahan Ticaret Odası ortaklığında gerçekleştirildi.
Öte yandan, korona virüs salgını dolayısıyla alana gelen katılımcılara dezenfekte ve maske verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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