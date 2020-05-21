Göle'de yetim ve öksüzlere bayramlık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Göle'de yetim ve öksüzlere bayramlık

İHA

Ardahan Göle Kaymakamlığı himayesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "Bayramlıklar Bizden Evde Kalmak Sizden" sloganı ile ilçede bulunan yetim ve öksüz çocuklarla ihtiyaç sahibi yaşlılara, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde 162 takım bayramlık kıyafetler hediye edildi.

Göle'de yetim ve öksüzlere bayramlık

Ardahan Göle Kaymakamlığı himayesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından “Bayramlıklar Bizden Evde Kalmak Sizden” sloganı ile ilçede bulunan yetim ve öksüz çocuklarla ihtiyaç sahibi yaşlılara, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde 162 takım bayramlık kıyafetler hediye edildi.
Devletimizin her daim görüp gözettiği öksüz ve yetim çocuklarla, dezavantajlı vatandaşlarımıza fırsat eşitliği tanımak ve onların bayramda mutlu olmalarını sağlamak için bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Kaymakam Cevat Gün, “Ülkemizde Korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında çocuklarımızın ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları devam etmektedir. Bu günlerde bu vatandaşlarımızı bir nebze mutlu etmek bizlerin görevidir. Devletimiz, her daim yetim ve öksüz çocuklarımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına cevap vermektedir. Bu mübarek günlerde bizlerde devletimizin çocuklarımızın gönüllerine dokunmasına vesile olmak ve onların yüzlerini güldürmek için 'Bayramlıklar bizden evde kalmak sizden' sloganı ile Ramazan Bayramında bayramlık kıyafetler hediye ediyoruz. Bayramlık hediyelerimizi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız ve Vefa Sosyal Destek Gruplarımız aracılığı ile ulaştırıyoruz. Böylece çocuklarımız sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu günlerde bayrama çocuk mutluluğunda, bayram sevincinde girecekler. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramının tüm insanlık için barışa, sevgiye ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle, yetim ve öksüz çocuklarımızın, ailelerinin, yaşlılarımızın, kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda çalışan mesai arkadaşlarımın ve değerli Göleli hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını tüm içtenliğimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan'da düzenlenen operasyonda 382 adet extacy hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Ardahan'da düzenlenen operasyonda 382 adet extacy hap ...
Posof’da muhteşem bahar manzarası Rengarenk açan çiçekler ve yeşili her tonu muhteşem bir görsel şölen oluşturuyor
YEREL HABERLER Posof’da muhteşem bahar manzarası Rengarenk açan ...
Posof’ta 19 Mayıs 19 kişi ile kutlandı
YEREL HABERLER Posof’ta 19 Mayıs 19 kişi ile kutlandı
Vali Masatlı’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Masatlı’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X