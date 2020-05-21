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Posof, Ramazan Bayramına virüssüz giriyor

İHA

Ardahan'ın Posof ilçesi Ramazan Bayramına virüssüz giriyor.

Posof, Ramazan Bayramına virüssüz giriyor

Ardahan’ın Posof ilçesi Ramazan Bayramına virüssüz giriyor.
Aylardır ülkemizi de etkisi altına alan Korona virüs Posof’ta barınamadı. Vatandaşlar kurallara uydukları için caddeler boş kaldı, alınan tedbirler etkili oldu.
Yaşanan bir vak'ada Kol köyünden Bursa’ya düğüne giden kişilerin Posof’a döndüklerinde testlerinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı ve hastalar Ardahan’da tedavi edilerek ölümden ve hastalığın yayılmasından kurtarıldılar.
Alınan bilgilere göre Ardahan’da tedavi altında olan sadece üç hasta bulunduğu belirtilerek diğer ilçelerde de herhangi bir pozitif vak'anın bulunmadığı belirtildi.

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