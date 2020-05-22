Seyir halindeki kamyonetin motoru tutuştu

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>GÖLE/(Ardahan), (DHA)ARDAHAN´ın Göle ilçesinde, seyir halindeyken motoru tutuşan kamyonet yanarak kullanılmaz hale geldi. <br>Olay, akşam saatlerinde Göle ilçesinde meydana geldi. Peynir üretimi yapan bir fabrikaya ait 31 NCN 84 plakalı kamyonetin motoru seyir halindeyken bilinmeyen nedenle tutuştu. Aracın motor bölümünden çıkan dumanı fark eden sürücü, kamyoneti kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede kamyoneti sararken, alevlere önce yoldan geçenler, ardından da itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, kamyonet kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan Deniz BAŞLI<br>2020-05-22 21:01:39<br>

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