Sağlık çalışanları için bin fidan dikildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık çalışanları için bin fidan dikildi

İHA

Ardahan'da sağlık çalışanları anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Sağlık çalışanları için bin fidan dikildi

Ardahan'da sağlık çalışanları anısına hatıra ormanı oluşturuldu.
Ardahan Valiliği ve Orman işletme müdürlüğü birlikteliği ile sağlık çalışanları adına hatıra ormanı için ilk ağaçlar dikildi. Ardahan Merkeze bağlı Aktaş köyü Ormanlığında bin adet sarıçam ve huş fidanları dikimi yapıldı. Ağaç dikim törenine Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'da katıldı.
Vali Masatlı yaptığı konuşmada, Covid19 ile mücadelemizi çok başarılı bir şekilde yürütmemize sebep olan sağlık çalışanlarına fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum dedi.
Vali Masatlı şöyle devam etti; ''Tüm dünyada olduğu gibi bu korona virüs pandemisi ülkemizi de ciddi manada tehdit etti. Bu süreçte Türkiye çalışmalarıyla örnek oldu. Sağlık çalışanları kahramanlık gösterdi. Tarım ve Orman Bakanlığımız da kahraman sağlık çalışanlarımızla ilgili ormanlar oluşturulması yönünde bir proje hayata geçirdi. Bugün biz de ilimizde yaklaşık bin sağlık çalışanımız için fidan diktik. Buradaki amaç sağlık çalışanlarımızın bu kahramanlıklarının ilelebet yaşamasıdır. Destek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.''
Masatlı, ''Salgın sürecinde vatandaşımıza olumsuz bir durum yaşamaması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu dönemde fedakârca ve sabırla görev yapan sağlık, emniyet, jandarma personelimiz ile alanda çalışan diğer kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Demir’in Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Demir’in Ramazan Bayramı mesajı
Seyir halindeki kamyonetin motoru tutuştu
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyonetin motoru tutuştu
Seyir halindeki araç alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç alev aldı
Vali Mustafa Masatlı, kapalı halk pazarını denetledi
YEREL HABERLER Vali Mustafa Masatlı, kapalı halk pazarını denetledi
Çıldır Kızılay bayram öncesi çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Çıldır Kızılay bayram öncesi çocukları sevindirdi
Posof, Ramazan Bayramına virüssüz giriyor
YEREL HABERLER Posof, Ramazan Bayramına virüssüz giriyor
Kaymakam Mete, Al Köyünde sebze fidesi dikimine katıldı
YEREL HABERLER Kaymakam Mete, Al Köyünde sebze fidesi dikimine ...
Göle'de yetim ve öksüzlere bayramlık
YEREL HABERLER Göle'de yetim ve öksüzlere bayramlık

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X