Başkan Demir’in Ramazan Bayramı programı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile eşi Zuhal Demir, Ramazan Bayramı nedeniyle yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti.

Çocuklara bayram haçlığı ve oyuncak dağıtan Başkan Demir, yaptığı açıklamada, “Hayır, dualarına her zaman muhtaç olduğumuz aile büyüklerimizin ziyaret edildiği, çocukların sevindirildiği nice bayramlar dileğiyle. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum, sağlık ve sıhhat içinde bir bayram geçirmenizi diliyorum” dedi.

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