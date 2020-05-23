Mayıs ayında kar sürprizi

Ardahan'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı.
Çıldır ilçesinin 2 bin 100 metre rakımlı Mozeret geçidinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Mayıs ayı sonuna gelinirken Kura vadisindeki Şeytan kalesinde yağan karla eğlenen vatandaşlar, çektikleri video ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.