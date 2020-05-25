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Leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular

İHA

Ardahan'da yanan leylek yuvası, ARAS EDAŞ ile itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda söndürüldü.

Leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular

Ardahan’da yanan leylek yuvası, ARAS EDAŞ ile itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Ardahan merkeze bağlı Halilefendi Mahallesi'nde bir elektrik direğindeki leylek yuvası, aşırı rüzgarın kopardığı elektrik telleri nedeniyle alev almaya başladı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu ARAS EDAŞ ve itfaiye ekibine bildirdi. Olay yerine gelen ARAS EDAŞ yetkilileri kopan tellerdeki enerjiyi kesti. Sonrasında itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangından sonra vatandaşlar derin bir nefes aldı. ARAS EDAŞ ekipleri daha sonra leylek yuvasını düzelterek eski haline getirdi.
Ekipler söndürme ve yuva düzeltme çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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