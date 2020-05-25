Sen evde kal, Ardahan Belediyesi çalışıyor

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Ardahan Belediyesi Fen işleri müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde su arızalarını, yağmur suyu bacaları ve kanalizasyon bakımonarım faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Altyapıda revizyonun yanı sıra hat temizliği, kanalizasyon baca temizliği ve menfez yapımı gibi bakım çalışmalarını arttıran ekiplerimiz vatandaşa sorunsuz bir bayram geçirtmek için gece gündüz çalışıyor.

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