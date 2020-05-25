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Ardahan'da fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu

İHA

Ardahan'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dev Türk bayrağının direği yerinden çıktı. Fırtına sebebiyle bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandı.

Ardahan'da fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu

Ardahan'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dev Türk bayrağının direği yerinden çıktı. Fırtına sebebiyle bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandı.
Gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı felç ederken çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. İl genelinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtınadan Yeni TOKİ konutları da etkilenirken, kent merkezinde sert rüzgar sonucu çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.
Yasin Gedikoğlu, ''Rüzgarın şiddetinin artması sonucu Yeni TOKİ konutları zarar gördü. Yeni dikilen ağaçlar, fidanlar ve çiçekler büyük zarara uğrarken çatılar uçtu. Yani doğal bir afet yaşandı burada" şeklinde konuştu.

Elektrik kesintileri yaşandı
Fırtınanın ardından şehrin altyapısı büyük hasar görürken iletim kablolarının kopması sonucu kent merkezinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı. ARAS EDAŞ ekipleri, elektrik kesintisi yaşanan bölgelerdeki arızaların giderilmesi için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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