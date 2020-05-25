Fırtınada evinin çatısından düşüp, öldü

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<br>Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA) ARDAHAN'ın Göle ilçesinde fırtına etkili olurken, evinin çatısına tamir için çıkan Seçkin Çetinkaya (52), zemine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. <br>Göle'ye bağlı Dereyolu köyünde yaşayan, 3 çocuk babası Seçkin Çetinkaya, şiddetli rüzgarda hasar görmesi nedeniyle tamir için evinin çatısına çıktı. Fırtınanın etkisiyle dengesini kaybeden Seçkin Çetinkaya, zemine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. <br>Öte yandan Göle'de büyük hasara neden olan fırtınada, binanın çatısından kopan sac parçasının çarptığı kişi de yaralandı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR<br>2020-05-25 16:49:14<br>

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