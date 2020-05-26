Ardahan'da fırtınada 152 bina hasar gördü

<br>Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN Valisi Mustafa Masatlı, dün etkili olan fırtınada 152 binanın hasar gördüğünü söyledi. <br>Doğu Anadolu'yu etkisi altına alan fırtına, Ardahan'da büyük zarara yol açtı. Hızı 70 kilometreyi geçen fırtına nedeniyle Ardahan kent merkezindeki birçok binanın çatısı uçtu. Fırtına sebebiyle Ardahan´da 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Görevliler tarafından yapılan ilk tespitlerde kentte 11'i kamu olmak üzere 152 binada hasar olduğu belirlendi. <br>`EKİPLERİMİZ ŞU AN SAHADA´<br>Fırtınada çoğunluğu çatı olmak üzere binalarda hasar oluştuğunu belirten Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, "11'i kamu binası olmak üzere 137'si şahıs, 4'ü ise iş yeri çatısı toplamda 152 binada büyük küçük hasarlar oluşmuş. Bunların büyük kısmı çatılardan oluşmakta. Ekiplerimiz hasarların durumunu değerlendirmek için şu an sahada" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI<br>2020-05-26 18:03:45<br>

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