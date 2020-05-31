Ardahan Yeşilay Şube Başkanı Baydar: "Korona virüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalışıyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan Yeşilay Şube Başkanı Baydar: "Korona virüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalışıyoruz"

İHA

Ardahan Yeşilay Şube Başkanı Özbay Baydar, korona virüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalıştıklarını söyledi.

Ardahan Yeşilay Şube Başkanı Baydar: "Korona virüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalışıyoruz"

Ardahan Yeşilay Şube Başkanı Özbay Baydar, korona virüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalıştıklarını söyledi.
Baydar, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kurumun 'O nefes sana lazım olacak' sloganıyla film hazırlayarak herkesi sigarasız bir yaşama davet ettiğini belirtti. Yeşilay olarak 100 yıldır olduğu gibi korona virüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalıştıklarını ifade eden Baydar, ''Şimdi normalleşmenin başladığı bu dönemde de tütünden uzak durmanın çok önemli olduğunu vurguluyor ve yeni kampanyamızla 'O nefes sana lazım olacak' diyoruz. TÜİK'in Türkiye Sağlık raporuna göre hala 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26,5'i her gün tütün mamulü kullanıyor. Biz Yeşilay olarak bu bireylere sigarayı bırakabileceklerini hatırlatmak istiyoruz ve 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü vesilesiyle herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyoruz'' dedi.
Sağlık Bakanlığı ile birlikte "Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma" kampanyası başlatan kurumun yeşil dedektör uygulaması ile dumansız hava sahasına katkı sağladığını söyleyen Baydar, 'Sigarayı bırakmanın tam zamanı' kampanyasıyla korona virüs döneminde sigarayı bırakmak isteyenlere uzaktan destek sağlayan Yeşilay'ın salgın döneminde Danışmanlık Merkezine gelen 10 bini aşkın çağrıya yanıt verdiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Masatlı’dan Turizm hamlesi
YEREL HABERLER Vali Masatlı’dan Turizm hamlesi
Ardahan ve Muş'ta, sosyal mesafeli cuma namazı
YEREL HABERLER Ardahan ve Muş'ta, sosyal mesafeli cuma namazı
Cuma namazını tenis kortunda kıldılar Cuma namazı öncesi dualar edilerek, şükür için hayvan kesildi
YEREL HABERLER Cuma namazını tenis kortunda kıldılar Cuma namazı ...
Yavru tilki böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Yavru tilki böyle görüntülendi
Arıdan para kazanacaklar Kafkas arısında verim ve katma değer artacak
YEREL HABERLER Arıdan para kazanacaklar Kafkas arısında verim ve ...
Ardahan'da 'Kafkas Arı Konağı Projesi'
YEREL HABERLER Ardahan'da 'Kafkas Arı Konağı Projesi'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X