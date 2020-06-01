Ardahan’dan İzmir’e et sevkıyatı başladı Kadın kooperatifi ilk adımı attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan’dan İzmir’e et sevkıyatı başladı Kadın kooperatifi ilk adımı attı

İHA

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer arasında Karkas Et anlaşması yapıldı. Ardahan'dan ilk et sevkıyatı İzmir'e yapılmaya başlandı.

Ardahan’dan İzmir’e et sevkıyatı başladı Kadın kooperatifi ilk adımı attı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer arasında Karkas Et anlaşması yapıldı. Ardahan’dan ilk et sevkıyatı İzmir’e yapılmaya başlandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ardahan Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi 22 ton Karkas et alımı sözleşmesi yaptı. Ardahan’da et işine kooperatif üyesi kadınların el atmasıyla hareketlilik başladı. İzmir’in etini artık Ardahan Kadın Girişimi Kooperatifi gönderecek. Ardahanlı üreticilerden alınan canlı hayvanlar Ardahan Belediyesine ait mezbahane de kesildikten sonra karkas et olarak İzmir’e gönderiliyor. Ardahan’dan tam 6 ton et İzmir’e doğru yola çıktı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, “Ardahan’ın yaylalarındayız Ardahanlı kadınlar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in değerli eşi Neptün Soyer’in teşvikleri ile Ardahan Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi kurdu. İlk icraatları olarak da Ardahan’ın etlerini İzmir’e sevk ediyorlar ilk part gitti. Şimdi yayladayız teşekkür ediyoruz artık İzmir’in etini Ardahanlı kadınlar gönderiyor. İzmirlilere afiyet olsun. Et hep erkek işi denilirdi ya burada Ardahanlı kadınlar terse çevirdi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan Yeşilay Şube Başkanı Baydar: "Korona virüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Ardahan Yeşilay Şube Başkanı Baydar: "Korona virüs ...
Vali Masatlı’dan Turizm hamlesi
YEREL HABERLER Vali Masatlı’dan Turizm hamlesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X