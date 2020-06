Posof’ta bahar bir başka güzel

Kafkaslara açılan kapı, serhat ilçe Posof her mevsim bir başka güzellik sunuyor.

Ardahan’ın Posof ilçesi tabiat güzelliği ile bahar mevsiminde doyumsuz bir görsel şölen oluşturuyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Posof ta bahar ise beyaz ile yeşilin birleştiği bir yer olarak renklerin her türlüsünü adeta izleyenlere sunuyor.

Kış güzelliğinden sonra yaz mevsimine girilmesine rağmen bahar yeşilliği her tonuyla doğaya ayrı bir canlılık sunuyor.

