Ay yıldızlı dana, görenleri şaşırtıyor

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<br>Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA) ARDAHAN'ın Dedegül köyünde hayvancılık yapan Onur Çiftçi'nin (40) beslediği ineğin bu yıl doğan danasının üzerindeki ay yıldız, görenleri şaşırtıyor.<br>Merkeze bağlı Dedegül köyünde yaşayan, 2 çocuk babası Onur Çifti'ye ait dananın üzerindeki ay ve yıldız şekli, görenlerin ilgisini çekiyor. Gözü gibi baktığı danayı satmadığını söyleyen Çiftçi, "Dana ilk doğduğunda sırtındaki ay yıldızı fark ettim. Köydeki insanlar danayı gördüklerinde hayretle bakıyorlar ve hemen fotoğraf çekilmek istiyorlar. Danamı satın almak istiyorlar ancak satmayı düşünmüyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI<br>2020-06-03 13:09:15<br>

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