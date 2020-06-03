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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ay yıldızlı dana, görenleri şaşırtıyor

DHA

Ay yıldızlı dana, görenleri şaşırtıyor

<br>Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA) ARDAHAN'ın Dedegül köyünde hayvancılık yapan Onur Çiftçi'nin (40) beslediği ineğin bu yıl doğan danasının üzerindeki ay yıldız, görenleri şaşırtıyor.<br>Merkeze bağlı Dedegül köyünde yaşayan, 2 çocuk babası Onur Çifti'ye ait dananın üzerindeki ay ve yıldız şekli, görenlerin ilgisini çekiyor. Gözü gibi baktığı danayı satmadığını söyleyen Çiftçi, "Dana ilk doğduğunda sırtındaki ay yıldızı fark ettim. Köydeki insanlar danayı gördüklerinde hayretle bakıyorlar ve hemen fotoğraf çekilmek istiyorlar. Danamı satın almak istiyorlar ancak satmayı düşünmüyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI<br>2020-06-03 13:09:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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