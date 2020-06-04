Başkan Demir, normalleşme sürecinde esnafı ziyaret etti

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, belediye meclis üyeleriyle birlikte normalleşme süreciyle birlikte iş yerlerini açan esnafı ziyaret etti.
Başkan Demir, pandeminin devam ettiğini, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini anlatarak “Maske dağıtıyoruz. İnşallah pandemisiz güzel günleri yeniden hep birlikte yaşayacağız” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.