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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında, Haziran ayı Kaymakamlar toplantısı yapıldı

İHA

Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında, Haziran ayı Kaymakamlar toplantısı yapıldı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Başkanlığında, Haziran Ayı Kaymakamlar toplantısı yapıldı.
Toplantıda Sağlık, Eğitim, Tarım, Hayvancılık ve Meraların korunması, Sosyal Hizmetler, AFAD acil yardım konuları, sosyal yardımlaşma konuları, genel bütçe yatırımları, il özel idare yatırımları, KÖYDES programı ve Kaymakamlıklarımızın yürüttüğü diğer projeler, başta olmak üzere çeşitli gündem maddeleri değerlendirildi.
Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğünün, Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı çalışamlar, yatan hastaların durumu, filyasyon çalışmaları, il dışından ilimize gelen vatandaşların 14 gün kuralına uymalarının takibi konuları ve diğer çalışmaları değerlendirildi.
Yaklaşan orta öğretim (LGS) ve yükseköğretim kurumları (YKS) sınavlarıyla ilgili olarak da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen faaliyetler ele alınarak, sınavların yapılacağı yerlerin belirlenmesi, dezenfekte edilmesi, görev alacak personelin belirlenmesi ve alınacak diğer tedbirlerin yanı sıra okulların bakım onarım çalışmaları ile Milli Eğitim Yatırımları değerlendirmesi yapıldı.
Tarım ve hayvancılık konularının da konuşulduğu toplantıda, meraların korunması başta olmak üzere, arıcılığın geliştirilmesi için yapılan eylem planı çerçevesinde yapımına başlanılacak olan “Arı Konağı projesi”, Arıcılık yapan vatandaşlarımıza ücretsiz Varroa aşısı dağıtımı yapılması, Kaz yetiştiriciliğinin artırılması için “Damızlık Kaz Çiftliği” projesinin yapım çalışmaları, ilimizde mera koruma kanununca göçerlerin kısıtlanması çalışmaları, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve buzağı atımlarının önlenmesi çalışmalarının yanı sıra, hayvancılık işletmelerini büyütmek isteyen vatandaşlarımıza TKDK proje desteği sağlanması ve Çıldır gölündeki su ürünlerinin korunması yönünde çalışmalar ve alınacak tedbirler konuşuldu.
Korona virüs pandemisi sebebiyle evde bakım hizmeti verilen vatandaşlarımız ile hedef grubumuzda yer alan öksüz ve yetim çocukların takibi, Şehit ve Gazi yakınlarının ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması, sosyal yardımlar anlamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tespit edilmesi ve gereken yardımların koordineli bir şekilde ulaştırılması gibi hususlar toplantıda ele alındı.
İlde yaşanan sel ve fırtına afetlerine yönelik alınacak tedbirler ve yapılan çalışmaların da ele alındığı toplantıda, doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımızın belirmesi, gereken ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşanabilecek afetlere karşı önceden önlem alınması için vatandaşların meteoroloji birimi aracı ile bilgilendirilmesi ve yapılan diğer çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda SERKA, SOGEP, DAP VE TKDK kurumlarına sunulan projelerden de bahsedildi ve gerekli hazırlık çalışmalarının yapılması talimatlandırıldı.
Vali Mustafa Masatlı, gündem maddeleriyle ilgili konuların titizlikle takip edilmesi, pandemi sürecinde ilgili bakanlıkların aldığı karar ve talimatlar sorunsuz bir şekilde uygulanması, vatandaşa ulaştırılan hizmetlerin iyi koordine edilmesi yönünde Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve ilgili kurum müdürlerine talimatlarda bulundu.
Vali Masatlı ayrıca, pandemi sürecinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza yönelik Vefa Sosyal Destek Grubunca verilen hizmetlerin iyi yönetildiğini ve bugüne dek 12 binin üzerinde vatandaşımıza ulaşıldığını belirterek ekiplere ve ekip sorumlularına teşekkür etti.
Toplantıya Vali Mustafa Masatlı, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

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