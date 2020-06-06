Posof’ta ay ışığında Arsiyan Dağı

Ardahan’ın Posof ilçesi tamamen organik doğal tabiatıyla her türlü güzelliği sergiliyor.
Havaların temizliği nedeniyle gece dahi görüş alanları genişliyor. Ay ışığı dahi geniş alanların görülmesine sebep oluyor. Şafaktan sonra Arsiyan Dağı'nın üzerinden Şavşat tarafına geçerken ayın görünüşü ve aydınlattığı Arsiyan Dağı muhteşem bir görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar uzun süre manzaranın keyfini doyasıya izledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.