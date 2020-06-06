Ardahan'da rüşvet operasyonunda 3 kamu görevlisi gözaltına alındı

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Ardahan'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 3 kamu görevlisi gözaltına alındı.



Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğüne operasyon düzenledi. Görevlilerin "ölmüş şahısların pirim günlerinden alıp pirim günleri emekliliğe yetmeyen şahıslara verdiği" iddiası üzerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, S.İ., E.Ö. ve C.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Konu ile alakalı çeşitli bilgi ve belgeler ele geçirildi.

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