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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Posof yeniliklerle buluşmaya devam ediyor

İHA

Ardahan'ın Posof ilçesinde yenilikler devam ediyor. TOKİ tarafından yapımına başlanan konutların inşaatı tüm hızıyla devam ederken Belediye de yeni araçlarına kavuştu.

Posof yeniliklerle buluşmaya devam ediyor

Ardahan’ın Posof ilçesinde yenilikler devam ediyor. TOKİ tarafından yapımına başlanan konutların inşaatı tüm hızıyla devam ederken Belediye de yeni araçlarına kavuştu.
Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, çalışmalarını seri bir şekilde devam ettiriyor. Gurbette kalan Posofluların Posof a dönmeleri için TOKİ tarafından yapımına başlanan evler devam ederken Belediye yeni son model İtfaiye aracı aldı. Yıllar önce alınan iki adet itfaiye aracına biri yenisi daha eklenerek itfaiye aracı 3’e çıkarıldı.
Posofluların diğer beklentisi ise doğalgaz konusunda da önemli adımlar atıldı. Belediye Başkanı Ulgar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldığı müjdeyi vererek doğal gazın da en kısa zamanda ilçede halkın hizmetine sunulmuş olacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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