Ardahan'da rüşvet ve tefeci operasyonu

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar neticesinde rüşvetçilere ve tefecilere operasyon düzenlendi.

Ardahan'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 1'i kamu görevlisi 3 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, rüşvet karşılığı "ölmüş kişilerin prim günlerinden alınıp prim günleri emekliliğe yetmeyen şahıslara verildiği" iddiasıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünde gözaltına alınan kamu görevlisi S.İ.'nin bilgisayarında arama yapıldı. Kamu görevlisi S.İ. ile birlikte sivil vatandaşlar E.Ö. ve C.A. da gözaltına alındı.



Tefecilere operasyon

Ardahan'da yürütülen diğer soruşturma çerçevesinde suç örgütü kurdukları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi daha gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.Ö., Y.A. ve Y.B.A.'yı suç örgütü kurdukları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla takibe aldı. Bir süre fiziki ve teknik takibin ardından tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişi, eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, değişik çap ve ebatta birçok mermi ile zanlıların tefecilik yapmak için kullandıkları ekipman ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar dört günlük gözaltı sürelerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılacak.

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