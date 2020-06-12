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Ardahan’da Cuma namazı kılınacak alanlar dezenfekte edildi.

Ardahan Belediyesi tedbirleri elden bırakmıyor. Pandemi ile mücadeleye devam eden ekipler tarafından, Cuma Namazının kılınacağı alanlar da dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Ayrıca il genelindeki Rehabilitasyon Merkezlerinde dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

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