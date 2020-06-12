Cuma namazı kılınacak alanlar dezenfekte edildi

O kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!

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Ardahan Belediyesi tedbirleri elden bırakmıyor, Pandemi ile mücadele etkinlikleri kapsamında Cuma namazlarının kılınacağı alanlar Ardahan Belediyesi ekiplerince Dezenfekte ve temizlik yapıldı.

Ayrıca; il genelindeki Rehabilitasyon Merkezlerinde Dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

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