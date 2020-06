Hayvancılıkta 2023 hedeflerine ulaşıldı Ardahan Valisi Masatlı: “Ardahan'da tarım ve hayvancılıkta 2023 hedefine ulaştık''

Hayvancılığın üssü olarak bilinen Ardahan’da hayvan varlığı sayısında 2023 hedeflerine ulaşıldı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan'ın Türkiye’de hayvancılığın önemli merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, Tarım ve hayvancılıkta 2023 hedeflerine ulaştıklarını ifade etti.

Vali Mustafa Masatlı, meraları koruma uygulamasıyla başta büyükbaş hayvancılık ve arıcılıkta önemli oranlarda verim artışları meydana geldiğini belirterek, "Et ve süt veriminde yüzde 25 artış oldu" dedi.

Vali Masatlı, Valilik Toplantı Salonunda, "Ardahan Hayvancılığını Değerlendirme" toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kentte göreve başladığında il genelindeki meraların korunması kararı aldığını söyledi. Korumanın ardından birçok alandaki üretimde büyük oranda verim elde edildiğini bildiren Masatlı, şunları kaydetti:

"Meraları koruma uygulamasıyla büyükbaş hayvancılık ve arıcılık başta olmak üzere önemli oranlarda verim artışları meydana geldi. Et ve süt veriminde yüzde 25'lik bir artış oldu. Hayvancılık bölgesi için bunlar küçümsenecek rakamlar değil. Büyükbaş hayvancılığın yanı sıra ilimiz endemik bitki türleri açısından da zengin. Dolayısıyla bal üretiminde de kovan başına yüzde 80 oranında ciddi bir artış görülmüştür."

Masatlı, meraların korunmasıyla göçer hayvanlardan kaynaklanan salgın hastalık oranlarının da düştüğünü ifade ederek, ’’Göçerler ve meraların korunması ile ilgili alınan kararların sonucunda sadece buzağı olarak kente olan katkısı 14 milyon TL civarındadır’’ diye konuştu.



"Kişi başına düşen büyükbaş hayvan sayısında Türkiye birincisiyiz"

Kişi başına düşen hayvan sayısında ve büyükbaş hayvan işletme büyüklüğünde Türkiye birincisi olduklarını söyleyen Vali Masatlı, ’’İlimiz 99 bin nüfusa sahiptir. Serhat bir il olan Ardahan sınır bekçisidir. İki ülkeye komşu olan ilimizde iki kara hudut kapısı bulunmakta. Biz Türkiye’de hayvancılık konusunda kişi başına düşen büyükbaş hayvan sayısında ve büyükbaş hayvan işletme büyüklüğünde birinciyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz her konuda tarih yazıyor. Cumhurbaşkanımız Tarım alanında da 2023 hedeflerini koymuştu. Biz hayvancılıkta 2023 hedeflerine 2021 yılında ulaşmış olacağız’’ şeklinde konuştu.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar, Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Cavit Talay da katıldı.

