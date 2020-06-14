Posof pazarcılara da kapıyı açtı

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Ardahan’ın Posof İlçesi’nde Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan pazarlar yeniden hizmete girdi.

İlçe merkezinde hafta da bir gün kurulan Posof pazarı da kurulmaya başladı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen pazarcılar kurallara uyarak satışlarını yapmaya başladı. Vatandaşlar pazarın açılmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

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