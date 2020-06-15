Ardahanlı, Vali Mustafa Masatlı’nın gidişine ağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahanlı, Vali Mustafa Masatlı’nın gidişine ağlıyor

İHA

Ardahanlı, Vali Mustafa Masatlı’nın gidişine ağlıyor

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’nın atama kararı Ardahan halkını üzüntüye boğdu. Ardahanlılar tepki ve üzüntülerini sosoyal medyada kelimelere döktü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafınca 10 Haziran 2020 tarihinde imzalanan valiler kararnamesi sonucu Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Amasya Valiliği'ne, Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Kaymakamı Hüseyin Öner Ardahan Valiliği'ne atanmıştı.
2019 yılı Ocak ayında Ardahan Valiliği görevine başlayan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 17 aylık görev yaptığı Ardahan’da 7’den 70’e tüm Ardahan ve bölge halkının sevgisini kazandı.
Yaptığı başarılı çalışmalarıyla, projeleriyle, ziyaretleriyle, yetiminden öksüzüne, yaşlı ve kimsesizlere, esnafından köylüsüne, hastanedeki vatandaştan camideki cemaate, amirinden memuruna kadar hemen her kesimin sevgisini kazanan Vali Mastalı, yayınlanan kararname ile sürpriz bir şekilde Amasya Valiliğine atandı.
Atamaya üzülen Ardahan Halkı, gerek sosyal medya üzerinden yayınladıkları yorum ve düşünceleri ile ve gerekse halk arasındaki sohbetleriyle tepkilerini ve üzüntülerini dile getirdiler.

O bizim babamızdı
Vali Masatlı’nın gidişine çok üzülen Selfinaz Taşdemir, candan ciğerden seviyordum, yemin ederim ki o bizim babamızdı. Çelik, ’’Vali babaydı, Allah için fakir, fukara kim onun yanına gitse geri çevirmiyordu. Allah bin kere razı olsun ve onun işini rast getirsin. Allah devletimize zeval vermesin ve Allah onları bizim başımızdan eksik etmesin.’’
Siyasetçilerin yapamadığını Vali Mustafa Masatlı’nın yaptığını söyleyen Selim Kılıç, ’’7 den 70’e tüm Ardahan sizden razı olsun. Başta sizin Ardahan’a yaptığınız en büyük iyilik Iğdırlı göçerleri ilimize sokmamanızdı ve çok büyük bir işti.’’
Şenol Karabağ, ’’Sayın valimiz taraflı, tarafsız her kesin takdirini kazandı. Siyasilere rağmen dik duruş sergiledi ve gönlümüzü fethetti.’’
Taşkın Polat ise, Ardahan için büyük bir mücadele verdiğini söyleyerek, ’’Bizim yıllardır hakkımızı sömüren Iğdırlı sürü sahiplerine Ardahan’ın dağlarını meralarını peşkeş çektirmedi. Var gücüyle bu konuda mücadele etti ve bütün Ardahanlıların hakkını, hukukunu korudu.’’
Sosyal medyada yapılan yorumlarda şu ifadelere yer verildi;
Vali Mustafa Masatlı
Ardahan için büyük işler başardı. Yapmış olduğu işler bazı güruh kesimi rahatsız etse de büyük işler başardı ancak yaptıkları yazmakla bitmez
Devletin adamıydı Masatlı Ve devletin yaptığı hizmetler üzerinden o hizmetlerle hiç alakası olmayanların prim kazanmasına müsaade etmedi. Tabi bu durum lafla icraat yapanların hiç hoşuna gitmedi
Vali Masatlı gidiyor diye el ovuşturanlar, Memleketi saçıp savuranlar hiç sevinmesinler Devlet yaptığı işi yarım bırakmaz ! Unutmayın !
Velhasılı kelam yayınlanan kararname ile Amasya Valisi olarak atandı. Yeni görevi kut'lu ola.
Bazı paylaşımlarda Ardahan'ın efsane valisi, bazı paylaşımlarda ise kentin babası yorumlarına yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Posof pazarcılara da kapıyı açtı
YEREL HABERLER Posof pazarcılara da kapıyı açtı
Evi yanan aileye ilk destek devletten
YEREL HABERLER Evi yanan aileye ilk destek devletten
CHP’li Barut: "Hayvancılıkla uğraşan bir ilde tarım müdürü neden yok"
YEREL HABERLER CHP’li Barut: "Hayvancılıkla uğraşan bir ilde tarım ...
Hayvancılıkta 2023 hedeflerine ulaşıldı Ardahan Valisi Masatlı: “Ardahan'da tarım ve hayvancılıkta 2023 hedefine ulaştık''
YEREL HABERLER Hayvancılıkta 2023 hedeflerine ulaşıldı Ardahan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X