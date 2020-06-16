Vali Masatlı'ya, maskeli ve mesafeli uğurlama

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamesi ile Amasya Valiliği'ne atanan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı kentten ayrıldı. Vali Masatlı, maske ve sosyal mesafe kuralının uygulandığı törenle kentten uğurlandı.<br>Yayımlanan son kararnameyle Amasya'ya atanan Vali Mustafa Masatlı için uğurlama töreni düzenlendi. Törene, kurum müdürleri, mesai arkadaşları, güvenlik güçleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Valilik önünde sosyal mesafe kuralına uyularak geniş bir daire oluşturulan törende Vali Masatlı, kendini uğurlamaya gelenlerle helalleşti. Sık sık sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarıların yapıldığı uğurlamada duygusal anlar yaşandı. Yaklaşık 1,5 yıldır Ardahan Valiliği görevini yürüten Mustafa Masatlı, törenin ardından kentten ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI<br>2020-06-16 11:12:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.