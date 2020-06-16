Vali Masatlı’ya çemberli uğurlama

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Amasya Valiliğine atanan Mustafa Masatlı kentten ayrıldı. Vali Masatlı’yı uğurlamak için valilik önünde sosyal mesafe kuralı nedeniyle çember oluşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ardahan Valiliği görevinden Amasya Valiliğine atanan Mustafa Masatlıyı uğurlamak için valilik binası önünde veda töreni düzenlendi. Törende kurum müdürleri, Vali Masatlı’nın mesai arkadaşları, güvenlik güçleri, Ardahanlılar ve basın mensupları hazır bulundu.

Valilik meydanında kendisini bekleyen yüzlece kişilik kalabalıktan helallik isteyen Masatlı, makam aracıyla kentten ayrıldı.

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