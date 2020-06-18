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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan TSO üyeleri için indirimli elektrik protokolü

İHA

Ardahan TSO üyeleri için indirimli elektrik protokolü

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, Aksa Elektrik ile oda üyelerine özel indirimli elektrik anlaşması imzaladı.
Yapılan anlaşmaya göre Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, Aksa Elektrik’ten 12 ay boyunca indirimli elektrik hizmeti alabilecek ve sabit fiyat garantisiyle yıl içerisinde elektrik fiyatlarına gelebilecek olası zamlardan etkilenmeyecek.
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci , Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Aşkın Kızılkaya ve Aksa Elektrik Satış Yetkilisi Sergen Atabey’in hazır bulunduğu anlaşma töreninde, oda üyesi olan kurumlara 12 ay boyunca indirimli elektrikten faydalanabilecekleri ve sabit fiyat avantajıyla yıl içerisinde gelen zamlardan etkilenmeyecekleri duyuruldu.

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