Ardahan´a dolu yağdı

<br>Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da etkili olan sağanak ardından dolu yağdı. <br>Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Sağanağın ardından ise dolu yağdı. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yerler beyaza büründü. Sürücülere zor anlar yaşatan dolu yağışının ardından esnaf iş yerlerinin önünü temizledi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI<br>2020-06-18 15:39:09<br>
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