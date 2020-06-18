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Ardahan’da YKS öncesi önlem toplantısı yapıldı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Yüksek öğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesinde Ardahan Üniversitesi ÖSYM İl sınav merkezi koordinatörlüğünce sınav koordinasyon kurul toplantısına katıldı.

Ardahan Üniversitesi toplantı salonunda, Ölçme, Seçme ve Yerleşme Merkezi 2020 YKS sınavı 2728 Haziran tarihinde yapılacak olan sınavda uyulacak kurallar, dikkat edilecek hususlar ve alınacak tedbirler gözden geçirildi.

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