Ardahan'ı sağanak ve dolu vurdu

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<br>Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN´da yaklaşık 30 dakika süren sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü.<br>Kentte, saat 13.00 sarılarında aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu, kısa sürede cadde ve sokakları suyla doldurdu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar dolu yağışını evlerinden izledi. Yağış yaklaşık 30 dakika sürdü.DHA-Genel Türkiye-Ardahan Deniz BAŞLI<br>2020-06-20 14:15:51<br>

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