Bilbilan’da etkili olan sis görsel şölen oluşturdu

Deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek yaylarından olan Bilbilan yaylasında etkili olan sis bulutları, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Yaz aylarında hemen her gün etkili olan sis bulutları nedeniyle Bilbilan yaylaları görünmez’e bürünerek izlenmesi ayrı bir keyif veren görüntüler oluşturuyor.

Bölgede etkisini arttıran soğukların ardından, Bilbilan Dağını kaplayan sis bulutu ile oluşan görüntüler görenleri kendine hayran bıraktı. Yaylaların bulunduğu alanın üzerine çöken sis değişik görüntüler oluştururken, Bilbilan Dağı'nın alabalık dere mevki'inde akşam saatlerinde çekilen görüntüler adeta bir şölen sundu. Ardahan Ardanuç karayolu geçişini kullanan sürücüler, bu görsel şöleni yol kenarında durarak fotoğrafladı. Fotoğraflar adeta kartpostallara konu olacak manzaralara sahne oldu.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin büyük ölçüde düştüğü bölgede, sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler sis farlarını yakarak ilerleyebildi.

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