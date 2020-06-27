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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan Milli Eğitim Müdürü basınla buluştu

İHA

Ardahan Milli Eğitim Müdürü basınla buluştu

Ardahan Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut basın mensuplarıyla bir araya gelerek ilin eğitim planlarını masaya yatırdı.
Öğretmenevindeki toplantıya Bulut’un yanında müdür yardımcısı Akın Koç, Şube Müdürü Halil Alıcı ile ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.
4 ay önce göreve başlayan Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut basınla düzenlediği ilk toplantıda, eğitimde yapılması gerekenler, il ve ilçe okul ziyaretlerinde tespit edilen sorunlar, önümüzdeki süreçte uygulanacak projeler, eğitimde adalet sistemi ve pandemi sürecinde öğrencilere uzaktan yardım sistemiyle verilen eğitim ile ilgili bir dizi konuları ele aldı.
Milli Eğitimin çok önemli olduğunu söyleyen Bulut, sadece milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, okul müdürleri veya öğretmenleri değil, herkesi yakından ilgilendirdiğini belirtti. Basın mensuplarını, diğer kamu kurum ve kuruluşlarını da çok ilgilendiren eğitimin, çocuğu olan herkesi de ilgilendirdiğini ifade eden Bulut, böylelikle eğitimin olmazsa olduğunu bir kez daha vurguladı.
Ardahan il genelinde okulların fiziki durumu ve öğrenci başına düşen öğretmen sayısının Türkiye geneline oranla iyi bir noktada olduğunu belirten Bulut, israfı önleyeceklerini, yurtların fiziki durumunu iyileştireceklerini ve mesleki alanlara daha çok önem vereceklerini söyledi.
Ülkenin, mesleki alandaki tecrübesi ve eğitimiyle yükselebileceğini söyleyen Bulut, ’’Eğitim alanında Ardahan’ın büyük fotoğrafını çektik. Masamızda eğitimin dünü, bugünü ve yarını var. Tüm verilerimizi toparlayarak yeni bir dönem ve yeni bir yol haritasıyla programımıza başlıyoruz. Ardahan’da ilk defa kimya bölümü önümüzdeki sezonda eğitim verecek. Güzel Sanatlar Lisesinin yanında öğrencilerimize mesleki beceri kazandırmak için Motor Bölümünü de açtık. Meslek lisesi mezunları ustalık belgesiyle işyeri açabilecek. Amacımız geleceğimiz olan çocuklarımızı yarınlara daha iyi hazırlamak için hem mesleki hem de eğitim alanında ileri taşımaktır. Ülkemiz, mesleki alandaki tecrübesi ve eğitimle anca yükselebilir” dedi.
Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, mesleki alandaki sıkıntıyı gidermek için Milli Eğitim Bakanlığıyla koordineli çalıştıklarını belirterek, pandemi sürecinde öğrencilere LGS ve YKS başta olmak üzere uzaktan yardım sistemiyle eğitim verildiğini, Ardahan Milli Eğitim olarak bu konuda güçlü bir alt yapı oluşturduklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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