Bölge Müdürü Oktay Ayatay Ardahan Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti

'Anneannem ve ben'

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Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Ardahan Orman İşletme Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

Ardahan Orman İşletme Müdürü Metin Kaya İşletme Müdürlüğünün 2020 faaliyetleri hakkında Bölge Müdürü Ayatay’a bir sunum yaptı. Daha sonra Köprülü Belediye Başkanı Yücel Akkoc’u Makamında ziyaret eden Bölge Müdürü Oktay Ayatay, arazide ormanlarımızın gençleştirilmesi konusunda Belediye Başkanı heyeti, muhtarlara ve köy halkına bilgiler verdi.

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