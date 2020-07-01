Başkan Demir: “Esnafımızın her daim yanındayız”

Ardahan’da Kapalı Halk Pazarı Esnafı Belediye Başkanı Faruk Demir’i makamında ziyaret etti.
Pazarla ilgili görüş alış verişine bulunulan ziyarette konuşan Başkan Demir, Başkan Demir, Esnafımızın her daim yanında olacağız” dedi.
Başkan Demir, pazar esnafının sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözümü konusunda destek verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.